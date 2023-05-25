Госдолг Карелии существенно вырос в 2022 году

25 мая на заседании правительства Карелии министр финансов Елена Антошина представила отчет по исполнению бюджета за 2022 год и первый квартал 2023 года.

Одним из самых болезненных для Карелии показателей является уровень государственного долга. Существенного снижения госдолга Карелии удалось добиться в 2021 году, когда он сократился до 19,8 миллиарда рублей и составил 49,6% от суммы налоговых и неналоговых доходов республики. В 2022 году госдолг подскочил до отметки в 27,3 миллиарда рублей, что составило почти 69,9% к уровню доходов Карелии. В первом квартале 2023 года сумму госдолга удалось снизить до 25,9 миллиарда рублей, что составляет 56,1% к собственным доходам республики.

При этом, если в 2021 году рыночный долг, то есть долг перед коммерческими организациями, составлял всего 1,8 миллиарда рублей, то в 2022 году он вырос до 7,4 миллиарда рублей.

В первом квартал 2023 года общие доходы республиканского бюджета составили 21,1 миллиарда рублей, из которых почти половина - 10,3 миллиарда рублей - являются безвозмездными поступлениями, то есть фактически поддержкой из федерального бюджета. Для сравнения, в первом квартале 2022 года доходы Карелии составили 14,9 миллиарда рублей, из которых безвозмездные поступления равнялись 5,5 миллиарда рублей. Нетрудно подсчитать, что в первом квартале 2023 года собственные доходы республики выросли почти на 15%, а безвозмездная помощь увеличилась на 87%.

Расходы в первом квартале 2023 года составили 19,9 миллиарда рублей, а годом ранее – 13,2 миллиарда рублей.

Министр финансов Карелии отметила, что, несмотря на рост уровня заработной платы, происходит снижение поступлений от НДФЛ (налог на доходы физических лиц). По ее словам, это ее беспокоит. Об этой тенденции 25 мая говорили и на заседании Общественного совета карельского управления Федеральной налоговой службы. Проблема заключается в новых правилах распределения налоговых платежей в связи с введением в России с 1 января 2023 года института Единого налогового счета. // Фото «Петрозаводск говорит»