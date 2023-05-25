Изменения в системе налогов «ударили» по бюджетам регионов

С 1 июля 2023 года планируются изменения в функционировании Единого налогового счета, который ввели только в этом году. О том, что в очередной раз решили изменить, рассказали 25 мая на заседании общественного совета при управлении федеральной налоговой службы по Карелии.

С введением Единого налогового счета региональные бюджеты столкнулись со снижением поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), объяснили в карельском управлении ФНС России. Ранее «Петрозаводск говорит» рассуждал, единый налоговый счет — актив бизнесмена или кошелек для государства? Подробнее в материале «Как революция в системе уплаты налогов изменит жизнь предпринимателей».

Единый налоговый счет (ЕНС) касается в основном юридических лиц, то есть предприятий и организаций, и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Все платежи аккумулируются на этом счете, и их распределением занимается не сам налогоплательщик, а налоговый орган.

При прежней системе уплаты налогов многие предприниматели в первую очередь платили НДФЛ, а, скажем, социальные взносы оставляли на потом.

С 1 января 2023 года поступившую на ЕНС сумму налоговые органы пропорционально распределяли между различными получателями обязательных платежей. В результате, региональные бюджеты, где поступления НДФЛ традиционно имеют существенное значение, стали «проседать».

Предполагается, что с июля 2023 года с Единого налогового счета в первую очередь будет уплачиваться задолженность по НДФЛ и текущие платежи по этому налогу. Только после этого будут гаситься долги по другим налогам и оплачиваться текущие платежи по ним.