Как революция в системе уплаты налогов изменит жизнь предпринимателей

Текст и фото: Антонина Кябелева

С 1 января 2023 года в России появился так называемый институт Единого налогового счета. Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по РК (УФНС по РК) Людмила Шуткина сравнила его введение с революцией во взаимоотношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками в сфере уплаты налогов.

Несмотря на ряд преимуществ новой системы уплаты налогов, нововведения вызывают весьма неоднозначную реакцию представителей бизнеса, полагающих, что перемены могут снизить эффективность управления собственными деньгами.

Мы попытались разобраться, что же такое Единый налоговый счет, как он меняет жизнь налогоплательщиков, для чего его внедрили. На протяжении полуторачасового разговора с Людмилой Шуткиной я пыталась обнаружить «подводные камни», без которых редко обходятся масштабные нововведения в нашей стране. И пусть подвоха мне найти не удалось, некоторые нюансы новой системы уплаты налогов стали более очевидны.

Сразу же оговоримся, Единый налоговый счет (ЕНС) касается в основном юридических лиц, то есть предприятий и организаций, и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Другими словами, обычным гражданам в нюансы ЕНС можно не вникать.

Единый налоговый счет можно сравнить с электронным кошельком, которым и раньше могли пользоваться физические лица. Граждане, имеющие личный кабинет налогоплательщика, наверняка видели там предложение внести деньги в электронный кошелек. Он незаменим для забывчивых людей. По мере поступления уведомлений от ФНС о необходимости уплаты налогов, из вашего электронного кошелька автоматически вычиталась сумма, необходимая для уплаты налога. Главное было изредка следить, чтобы ваш кошелек не опустел. ЕНС похож на электронный кошелек, которым пользуются физлица, но, конечно, есть существенные отличия.

До недавних пор бухгалтеры, оплачивая различные налоги, должны были вводить множество различных реквизитов. Людмила Шуткина отметила, что в России существовало огромное количество вариантов реквизитов, необходимых для уплаты налогов. Неизбежно возникали ошибки.

Только в Карелии в 2022 году УФНС приняло 335 тысяч решений об уточнение платежей, так как налогоплательщиками при заполнении документов были допущены досадные неточности.

В результате подобных ошибок страдали и налогоплательщики, которым начислялись штрафные санкции, и государство, недополучающее вовремя средства в бюджет.

С 1 января 2023 года у налогоплательщика появляется Единый налоговый счет с небольшим набором реквизитов, куда необходимо зачислить предполагаемую сумму необходимых к уплате налогов. Все платежи аккумулируются на этом счете, и их распределением занимается не сам налогоплательщик, а налоговый орган. Естественно, на основе тех деклараций и уведомлений, которые предоставит плательщик. Грубо говоря, предприниматель зачисляет на ЕНС определенную сумму одной платежкой, подает в налоговые органы необходимую отчетность и все: забота распределить деньги по различным получателям отчислений целиком и полностью лежит на налоговых органах.

Налогоплательщик должен следить, чтобы у него не возникало задолженности по налоговым платежам, что сразу же отразится в ЕНС. Если задолженности нет, то в зеленом кружочке будет стоять ноль или цифра с плюсом, означающая, сколько у вас осталось средств после уплаты налогов.

Если денег не хватило, то кружок тревожно «покраснеет», и там будет указана сумма с минусом. Это те средства, которые нужно доплатить, чтобы не числиться в должниках у государства. В этом случае вновь отправляется платежка с универсальными для всех налогов реквизитами.

Новое в данной системе – это подача уведомлений об исчисленных платежах. Но, во-первых, уведомление подается только по платежам с авансовой системой расчета: НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги юрлиц, упрощенная система налогообложения. А во-вторых, достаточно подать одно уведомление по всем авансам и не мучиться, заполняя множество платежных документов, в каждом из которых нужно было указать по 15 реквизитов. Так как уведомление многострочное, то компаниям, имеющим филиалы, можно в одном уведомлении указать информацию сразу по всем авансам обособленных подразделений.

Предположим, вы переплатили. И вам срочно понадобились деньги.

Достаточно заявить о своем желании получить обратно переплату, и ее вернут уже на следующий день. Раньше на это давался срок до 30 дней.

К тому же появилась возможность зачисления «свободных» денежных средств по заявлению налогоплательщика на Единый налоговый платеж другого лица. Другими словами, переплату можно в любой момент вернуть или поделиться ею с партнером. С 2023 года налоговым органам даются всего сутки, чтобы разблокировать счет, если налогоплательщик расплатился по долгам. Раньше эта процедура занимала от 3 до 5 дней.

При прежней системе уплаты налогов некоторые предприниматели хитрили, и, к примеру, в первую очередь платили НДФЛ, а, скажем, социальные взносы оставляли на потом. Теперь это сделать будет невозможно. Поступившая на ЕНС сумма будет пропорционально распределяться между различными получателями обязательных платежей. Заплатить текущие платежи можно будет только после того, как вы расплатитесь за предыдущие периоды. Таким образом, вводится принцип строгой очередности по периодам и правило равнозначности налогов. Плательщик не сможет манипулировать налогами и, скажем, сначала полностью расплатиться по земельному налогу, а потом, когда появятся деньги, оплатить транспортный налог.

«У налогоплательщика теперь не будет выбора, какой налог оплатить в первую очередь»,

- заметила Шуткина.

С другой стороны, при положительном сальдо по ЕНС налогоплательщик освобождается от ответственности за несвоевременное предоставление декларации.

Пени и штрафы будут начисляться с общей суммы, которая осталась неоплаченной после распределения денег, зачисленных на ЕНС. Это так называемое отрицательное сальдо, когда средств ЕНС не хватает на погашение текущих обязанностей. Если налогоплательщик, получив требование об уплате, не пополнит Единый налоговый счет, то деньги будут списаны с его расчетного счета.

Принципиальна очередность распределения средств с Единого налогового счета.

Сначала с ЕНС будет списываться недоимка, если она, конечно, есть. Затем, при условии, что неоплаченных налогов не осталось, спишут текущие обязательства по налогам. Если после этого на счете останутся средства, то они пойдут на оплату пеней, процентов и штрафов.

Несложно заметить, что в новой системе оплаты налогов экономически невыгодно иметь долги. Ведь пока предприниматель не погасит недоимку, он не сможет платить текущие налоги.

Многих смущает, что получателем платежей со всей страны выбрано управление Федерального казначейства по Тульской области. Почему именно Тульская область стала «собирателем» налогов земли русской, в налоговых органах не поясняют. Можно только предположить, что для единообразия реквизитов нужно было выбрать один регион, и выбор пал на Тульскую область. Если раньше распределением средств занималось казначейство, то с 1 января 2023 года эта функция передана налоговым органам. Цель, объяснила заместитель руководителя УФНС, — сократить количество транзакций.

Несомненным преимуществом новой системы является то, что платить налоги нужно только раз в месяц. Людмила Шуткина заметила, что раньше существовало шестьдесят различных сроков уплаты налогов. Можно только представить, как выглядел календарь бухгалтера.

«Теперь все декларации и уведомления подаются 25 числа, а налоги оплачиваются не позднее 28 числа каждого месяца»,

- сказала заместитель руководителя карельского управления.

Она напомнила, что при прежней системе НДФЛ приходилось платить после каждой выплаты. К примеру, аванс выдали – плати налог, больничный лист закрыли – опять налог. В крупных организациях с большим штатом работников НДФЛ приходилось платить чуть ли не каждый день. Теперь такой проблемы больше не существует.

При этом периодичность уплаты налогов не меняется. Те налоги, которые раньше оплачивались раз в квартал, по-прежнему нужно оплачивать раз в квартал.

Заместитель руководителя карельского УФНС отметила, что налогоплательщик в личном кабинете в режиме реального времени сможет увидеть полную информацию, связанную с движением налоговых платежей. «Они увидят сальдо, предстоящие начисления, то, как были распределены средства ЕНС», - отметила Людмила Шуткина.

Она рассказала, что раньше из-за отсутствия оперативной информации нередко возникали проблемы у предпринимателей, получающих лицензии на право продажи алкогольной продукции. Подобная лицензия выдается при условии отсутствия недоимки. Схема следующая: сначала соискатель лицензии оплачивает ее, а затем лицензирующий орган обращается в налоговую инспекцию, чтобы проверить отсутствие долгов по налоговым платежам. Случается, что предприниматель уверен в отсутствии долгов, а в налоговых органах вдруг обнаруживают задолженность. К примеру, по одному налогу была переплата, а по другому небольшой долг. При наличии хоть копейки недоимки в лицензии откажут. После этого соискатель должен был расплатиться с бюджетом и повторить попытку получить лицензию. Но средства, уплаченные за получение лицензии в первый раз, ему уже никто не вернет. При новой системе оплаты налогов такая ситуация исключена, так как существует единое сальдо — либо переплата, либо недоимка, либо нулевой баланс. Предприниматель в любой момент может проверить состояние ЕНС.

Очевидно, что сам процесс уплаты налогов для бизнеса стал и удобнее, и проще, и прозрачнее. С другой стороны, государство ужесточает отношение к недоимке, иметь которую становится экономически крайне невыгодно.

Некоторые бизнесмены отмечают плюсы новой системы, другие опасаются, что она ограничит возможности управления их собственными средствами. Скоро каждый сможет сделать собственные выводы о том, чем является ЕНС именно для его бизнеса – активом предпринимателя или кошельком для государства.