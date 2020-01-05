Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий в Карелии

Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей, что в ближайшее время на всей территории республики ожидается понижение температуры. Об этом говорится в паблике автодорожного ведомства.

«Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер преимущественно северных направлений. Температура -5...-10, на севере до -13...-15. На дорогах гололедица. Водителям необходимо быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», – говорится в сообщении.

Добавим, что морозы в Карелии продержатся недолго. Со вторника, 7 января, атлантический циклон вновь принесет нам аномально теплую погоду. Подробнее об этом читайте здесь.