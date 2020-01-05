Синоптики предупреждают о погодных катаклизмах в Карелии

Прогнозы Гидрометцентра России не радуют жителей страны, которые ждут наступление настоящей зимы.

«Практически вся территория России находится под влиянием обширного атлантического циклона. В силу его циркуляции теплая воздушная масса, поступающая с западными ветрами вглубь континента, способствует поддержанию аномально высокого температурного фона... Такая синоптическая ситуация сохранится над территорией нашей страны как минимум до конца первой декады текущего месяца. Температурный фон в большинстве регионов будет значительно превышать климатическую норму»,

– говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

На Европейской территории России 6 января, после прохождения холодного атмосферного фронта, станет прохладнее, но в целом сохранится положительная аномалия температуры воздуха.

Если говорить о Карелии, то в ближайшие сутки будет прохладно. Потепление серьезное потепление начнется с Рождества.

«7 января во второй половине дня ожидается приход очередного атлантического циклона. 8 января начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега, усилится юго-западный ветер с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление рухнет до очень низкого. Температура воздуха повысится до +3 градусов. Выпавший снег снова растает»,

– сообщает паблик «Погода в Петрозаводске и Карелии».

Вот прогноз погоды в карельской столице на ближайшую неделю от Гидрометцентра России:

В целом по Карелии, судя по климатическим картам Росгидромета (смотри ниже), в ближайшие пять суток – с 6 по 10 января – среднесуточная температура воздуха будет на 8-12 градусов выше средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха будет от -4 до -8, максимальная дневная от +3 до -2 градусов.

Похолодает, видимо, в начале второй декады января. Если верить долгосрочному прогнозу, представленному Гидрометцентром РФ, то на севере Карелии, к началу второй десятидневки предполагается волна холода, местами слабый снег, температура днем от −15 до −20, на северо-востоке до −24 градусов, на дорогах местами гололедица. На юге республики будет теплее, не исключены осадки, колебания температуры от небольших морозов до оттепели, на дорогах гололедица.