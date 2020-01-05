Прогноз погоды на воскресенье, 5 января

Карельский гидрометцентр сообщает о погоде в воскресенье, 5 января. По прогнозам ведомства, в республике похолодает, местами сильно.

В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями, небольшой снег, утром слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный умеренный. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от -1 до -3 градусов.

В целом по Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, северо-западный, днем западный умеренный, ночью по южным районам местами порывистый. Температура воздуха днем и ночью от -3 до -8, местами до -15 градусов.