Слабая метель и местами резкое похолодание ожидается в Карелии

В воскресенье, 5 января, в Карелии ожидается небольшое похолодание, местами мороз ударит до минус 15 градусов, сообщает карельский гидрометцентр.

В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями, небольшой снег, утром слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер ночью северо-западный, западный, днем западный умеренный. Температура воздуха днем и ночью будет колебаться от -1 до -3 градусов.

В целом по Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северный, северо-западный, днем западный умеренный, ночью по южным районам местами порывистый. Температура воздуха днем и ночью от -3 до -8, местами до -15 градусов.