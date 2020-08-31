31 августа 2020, 21:26
Общество

Горячее питание дойдет до сельских и городских школ по-разному

Министр образования объяснил, почему дети из отдаленных образовательных учреждений республики окажутся ущемлены

С 1 сентября учащиеся начальных классов всех государственных муниципальных школ Карелии будут обеспечены горячим питанием. Карелия получила финансы на питание из федерального бюджета, дополнительно к этому привлекаются средства республики. 

Правда, выделенная сумма дойдет до школьников по-разному. Сельские, малокомплектные школы в этом смысле окажутся в проигрыше.

Это разная экономическая ситуация: стоимость не может быть одинаковой, если привести небольшой набор продуктов для двадцати детей в отдаленную сельскую школу и в школу Петрозаводска, где продукты питания закупаются на несколько тысяч детей огромным объемом,

—  отметил министр образования Карелии Роман Голубев. 

Как складывается реальная стоимость бесплатного горячего, и ожидается ли перевод на школьную дистанционку — в нашем интервью с министром образования Карелии.

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Метки: 
министерство образования Карелии
горячее питание
Наказы президента
коронавирус
ограничительные меры
Роман Голубев