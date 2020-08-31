Горячее питание дойдет до сельских и городских школ по-разному

С 1 сентября учащиеся начальных классов всех государственных муниципальных школ Карелии будут обеспечены горячим питанием. Карелия получила финансы на питание из федерального бюджета, дополнительно к этому привлекаются средства республики.

Правда, выделенная сумма дойдет до школьников по-разному. Сельские, малокомплектные школы в этом смысле окажутся в проигрыше.

Это разная экономическая ситуация: стоимость не может быть одинаковой, если привести небольшой набор продуктов для двадцати детей в отдаленную сельскую школу и в школу Петрозаводска, где продукты питания закупаются на несколько тысяч детей огромным объемом,

— отметил министр образования Карелии Роман Голубев.

Как складывается реальная стоимость бесплатного горячего, и ожидается ли перевод на школьную дистанционку — в нашем интервью с министром образования Карелии.