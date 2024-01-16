Горожан предупредили об опасности у одной из школ Петрозаводска

В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили об опасности у школы №5 на улице Генерала Фролова.

По данным ЕДДС, около учебного заведения обнаружен открытый люк. Выставлено ограждение. Жителей города просят быть крайне внимательными и осторожными.

Крышка люка также пропала с колодца, расположенного на проезжей части у дома №39 по улице Хейкконена. Там также выставлено ограждение. // Фото «Петрозаводск говорит»