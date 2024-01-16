В Сегежском районе Карелии запретили крещенские купания

Крещенские купания в открытых водоемах Сегежского муниципального округа отменены. Такое объявление разместила районная администрация.

Глава Сегежского округа пояснила, что управление Роспотребнадзора не рекомендует организовывать крещенские купания, так как уровень заболеваемости ОРВИ среди населения выше эпидемического порога в 4,4 раза. Заболеваемость внебольничными пневмониями в целом по Сегежскому округу выше средне-многонедельного показателя.

"При чем тут вирусные заболевания и купание в проруби!? Бред сивой кобылы",

- пишут в комментариях жители Сегежи.

Между тем, районная администрация решила не только отменить официальные крещенские купания, но и организовать рейды по выявление несанкционированных прорубей.

Проводить патрулирование с 17 по 19 января будут сотрудники Сегежского отделения МЧС совместно с МВД и администрацией Сегежского муниципального округа. // Фото: администрация Сегежского района.