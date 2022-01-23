Города юга России заметает рекордными снегопадами

На юг России обрушились мощные снегопады. Так, в Краснодаре выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, высота сугробов в Краснодаре достигла 41 сантиметра. Ранее таких показателей не фиксировали никогда.

Тишковец также отметил, что за прошедшие сутки на территории всей Кубани зафиксировано аномальное количество осадков, в ряде мест достигших почти всей месячной нормы.

Так, в Краснодаре выпало 24 миллиметра снежного покрова, на Красной Поляне - 35, в Горячем Ключе - 57, Туапсе - 66, Солохауле - 71, Кичмае - 81, Магри - 90 и в Горном - 109. Снегом также засыпало все черноморское побережье.