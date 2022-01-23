Умер заслуженный актер России Расми Джабраилов

Российский актер Расми Джабраилов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой - в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое»,

- говорится в сообщении Московского академического театра имени Маяковского, в котором служил актер.

Заслуженный артист России знаком широкому зрителю по своим ролям в кино. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Следствие ведут Знатоки», «Одиссея капитана Блада», «Марш Турецкого», «Моя прекрасная няня» и «Люба, дети и завод». Фото ria.ru