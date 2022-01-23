Более 63 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 22 января

За последние сутки в России выявлены 63 205 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Умерли 679 человек, выписаны - 23 045. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 17 528 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 9535, в Архангельской области - 744, в Ленинградской области - 622, в Вологодской области - 299, в Мурманской области - 239.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 11 108 191 раз. Скончались 326 112 человек.

Напомним, в Карелии 22 января Covid-19 выявлен у 355 человек. Фото pixabay.com/Roksana96