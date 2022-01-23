Лошадь проломила голову маленькому ребенку в Петербурге

В Санкт-Петербурге лошадь нанесла тяжелую травму ребенку во время прогулки в парке. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в субботу в полицию обратилась 33-летняя женщина. Горожанка рассказала, что ее пятилетний сын кормил лошадь в парке, а та лягнула его. Удар пришелся в голову.

Ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу Святой Марии Магдалины с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости и ушибом мозга. Состояние пациента оценили как тяжелое. Фото pixabay.com/Snuffleupagus