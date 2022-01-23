В Гидрометцентре рассказали об аномальном тепле на севере России

В начале следующей недели на севере европейской части Росси ожидается аномальное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил метеоролог, температура воздуха на севере будет превышать норму на 6-8 градусов.

При этом в центре европейской территории страны начнет холодать в Татьянин день. Температура воздуха приблизится к норме и даже опустится ниже нее на 1-2 градуса. Фото pixabay.com/tfrdic