Горнолыжник из Карелии выиграл соревнования в Мурманской области

Спортсмен из Медвежьегорска Тимур Сапархалиев завоевал золото на престижных соревнованиях по горнолыжному спорту в Мурманской области. Об этом сообщает паблик спортивной школы имени Терентьева.

Старты прошли в городе Полярные Зори. Наш земляк стал лучшим в дисциплине слалом-гигант. Он выступал среди юношей 2010-2011 годов рождения.

Спортсмен занимается под руководством тренера Виталия Беспалова. // Фото: unsplash.com / Valentin B. Kremer