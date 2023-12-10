«Армейцы» из Кондопоги пропустили восемь шайб на Сахалине

Команда «СКА-Карелия» сегодня провела свой очередной матч регулярного чемпионата МХЛ. На Сахалине хоккеисты из Кондопоги встречались с местными «акулами».

В ворота «армейцев» влетели восемь шайб. Ответить наша команда смогла только двумя. Итоговый счет - 2:8.

«СКА-Карелия» остается на последнем 37-м месте в турнирной таблице. Напомним, накануне у команды сменился главный тренер. // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines