Команда «СКА-Карелия» сменила главного тренера

В команде «СКА-Карелия» сменился главный тренер. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Бывший главный тренер команды Михаил Севастьянов покинул свой пост по соглашению сторон. Он перешел на должность старшего тренера.

Место главного тренера «армейцев» занял Владислав Хромых. Свою карьеру наставника он начал в 2005 году. Работал в студенческой сборной России, в командах МХЛ и ВХЛ.

Команда «СКА-Карелия» на данный момент располагается на последнем 37-м месте в таблице регулярного чемпионата МХЛ. // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»