28 мая 2025, 16:32
Гонки на Олонке прошли в Карелии
Гонки на лодках и байдарках собрали любителей экстрима из Карелии и Ленинградской области
фото: Петрозаводск говорит
В Олонце прошли «Гонки на Олонке» в 21 раз. Погода в мае в Карелии не радует ни местных, ни туристов, но несмотря на это, соревнования собрали большое количество команд - и не только карельских, но и из Ленинградской области.
Участникам бодрой гонки нужно было преодолеть семь километров по реке Олонке с веслами в руках. Некоторые спортсмены, правда, держали в руках флаги.
Организаторы подготовили плавсредства: плоты, сапы, байдарки, лодки, у всех участников гонок были спасательные жилеты. Также для безопасного старта и финиша были подготовлены берега реки, парковка для зрителей.
У каждой команды была своя категория. Старт состоялся в деревне Верховье (Чимилица). © «Петрозаводск говорит»