Гонки на Олонке прошли в Карелии

В Олонце прошли «Гонки на Олонке» в 21 раз. Погода в мае в Карелии не радует ни местных, ни туристов, но несмотря на это, соревнования собрали большое количество команд - и не только карельских, но и из Ленинградской области.

Участникам бодрой гонки нужно было преодолеть семь километров по реке Олонке с веслами в руках. Некоторые спортсмены, правда, держали в руках флаги.

Организаторы подготовили плавсредства: плоты, сапы, байдарки, лодки, у всех участников гонок были спасательные жилеты. Также для безопасного старта и финиша были подготовлены берега реки, парковка для зрителей.

У каждой команды была своя категория. Старт состоялся в деревне Верховье (Чимилица). © «Петрозаводск говорит»