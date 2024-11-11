Гололедицу и снег обещают во вторник в Карелии

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3, днем 0, +2, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -6, днем -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -2, днем +1;

В Кондопоге ночью -1, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -3, днем 0;

В Олонце ночью -2, днем +3;

В Пудоже ночью -2, днем +1;

В Сегеже, Суоярви ночью -2, днем 0;

В Сортавале ночью -1, днем +2. // фото «Петрозаводск говорит»