02 июня 2020, 16:55
Голое фото звезды «Друзей» продадут на аукционе для борьбы с COVID-19
Знаменитый портрет Дженнифер Энистон уйдет с молотка в благотворительных целях
Популярная 51-летняя американская актриса Дженнифер Энистон внесет вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом актриса написала в своем «Инстаграме».
Ее знаменитое черно-белое фото 1995 года, на котором актриса запечатлена в обнаженном виде, будет выставлено на благотворительный аукцион.
Снимок звезды сериала «Друзья» был сделан фотографом Марком Селигером, сообщает «Лента.ру». Также с молотка уйдут еще 24 фотографии знаменитостей.
Вырученные деньги направят на борьбу с COVID-19. В частности, на бесплатное тестирование на коронавирус и лечение для малообеспеченных граждан.
Фото: lenta.ru