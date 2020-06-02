Голое фото звезды «Друзей» продадут на аукционе для борьбы с COVID-19

Популярная 51-летняя американская актриса Дженнифер Энистон внесет вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом актриса написала в своем «Инстаграме».

Ее знаменитое черно-белое фото 1995 года, на котором актриса запечатлена в обнаженном виде, будет выставлено на благотворительный аукцион.

Снимок звезды сериала «Друзья» был сделан фотографом Марком Селигером, сообщает «Лента.ру». Также с молотка уйдут еще 24 фотографии знаменитостей.

Вырученные деньги направят на борьбу с COVID-19. В частности, на бесплатное тестирование на коронавирус и лечение для малообеспеченных граждан.

Фото: lenta.ru