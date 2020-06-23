Голиковский парк начали благоустраивать в Петрозаводске

В Петрозаводске стартовали работы по благоустройству Голиковского парка. Сегодня представители администрации города сверили с подрядчиком план работ, сообщает пресс-служба мэрии.

В парк сейчас завозится брусчатка, которая снимается с Онежской набережной в процессе ремонта. Ее используют здесь для обустройства дорожек.

Согласно разработанному в этом году плану благоустройства, в Голиковском парке установят скамейки и урны, а также проведут ремонт дорожек с мощением из натурального камня. Работы оцениваются в 15,2 миллиона рублей.