Ценный кадр. Бывший министр вернулся в карельское правительство

Прошло менее полугода после скандального увольнения в январе 2020 года руководителя АУ РК «Карелгосэкспертиза» Михаила Ганина, как его вновь попросили вернуться и возглавить учреждение.

Как подтвердили в "Карелгосэкспертизе", с 23 июня Михаил Ганин официально приступил к работе в должности начальника автономного государственного учреждения, находящегося в подчинении карельского минстроя. Бывший руководитель "Карелгосэкспертизы", экс-министр строительства, ЖКХ и энергетики Александр Ломако ушел в Министерство экономического развития и промышленности РК, где освободилась должность заместителя министра. В минэке рассказали, что из ведомства ушла Маргарита Логинова. На ее место и пришел Ломако, заняв должность заместителя министра.

Очередная кадровая рокировка, возможно, так бы и осталась незамеченной, если бы не скандалы, которые сопровождают Ломако на его профессиональном пути.

В Управление государственной экспертизы РК Александр Ломако пришел, что называется, некрасиво. В тот момент он занимал должность министра строительства. Фактически Ломако, над которыми сгустились тучи из-за откровенных провалов в реализации различных государственных программ, собственными руками подготовил себе будущее место работы. Александр Ломако лично подписал приказ об увольнении Ганина и спустя несколько дней занял его кресло.

Коллектив "Карелгосэкспертизы", узнав новости, был в шоке. Сотрудники управления даже встречались с журналистами, предсказывая колоссальные трудности, которые при руководителе-непрофессионале возникнут при прохождении государственной экспертизы. Специалисты утверждали, что особенно такая ситуация опасна в год, когда завершается реализация федеральной целевой программы 100-летия Карелии. Судя по тому, что в последнее время депутаты ЗС РК устали говорить об отвратительном качестве проектно-сметной документации, в управлении были недалеки от истины. Сотрудники жаловались и на чисто человеческие качества руководителя. Дескать, Ломако ничего не стоило сказать подчиненному, что он не пойдет в отпуск, пока не доделает свою работу.

Самое невероятное, что подобные «заходы» на должность руководителя "Карелгосэкспертизы" уже случались в прошлом. В 2016 году тогдашний министр строительства РК Дмитрий Матвиец вынудил Ганина подать заявление об увольнении по собственному желанию, чтобы трудоустроить первого заместителя министра строительства Виталия Сергеева. Эксперты "Карелгосэкспертизы" утверждали, что за два года Сергеев ухитрился почти полностью развалить работу учреждения.

- Он только бегал по совещаниям и стучал каблуками,

- вспомнила о Сергееве эксперт учреждения.



Михаилу Ганину потребовалось приложить немало усилий, чтобы вернуть учреждению прежний тонус.

Александру Ломако «постучать каблуками» удалось меньше полугода. В "Карелгосэкспертизе" рассказали, что для самого Ломако его переход в минэк стал неожиданностью. Причем, по версии теперь уже бывших коллег, неприятной.

Дело в том, что при переходе в "Карелгосэкспертизу" Ломако удалось добиться для себя высокой зарплаты. Методы повышения собственного благосостояния тоже не отличались изяществом. Накануне увольнения он предложил Михаилу Ганину подписать допсоглашение к его контракту, в котором было бы предусмотрено резкое увеличение зарплаты. По версии экспертов управления, речь шла о фактически министерской зарплате в 200-250 тысяч рублей в месяц. Ганин отказался подписывать допсоглашение, а вечером его уволили. В управлении утверждают, что Ломако удалось добиться для себя хорошего уровня заработной платы. Именно с этим сотрудники управление связывают то, что переход в министерство не сильно обрадовал их бывшего руководителя.

- Ему все нравилось, он же себе зарплату сделал — большую, хорошую,

- сказала одна из сотрудниц управления.

В коллективе считают, что не только в управлении «прочувствовали» уровень компетентности Александра Ломаков. По мнению сотрудников, Александру Ломако не удалось проявить себя в качестве эффективного менеджера. В результате, в "Карелгосэкспертизе" стали затягивать сроки прохождения экспертизы, что крайне негативно сказывалось на реализации проектов.

Понятно, что возвращение Михаила Ганина в коллективе встретили с радостью. Правда, никто не гарантирует, что какому-нибудь чиновнику вновь не потребуется место с хорошей зарплатой для «пересидки».

В последнее время все чаще и все громче говорят о крайне низком качестве управления, которое превратилось в главный тормоз для развития страны. Конкретные кадровые истории — лучшая тому иллюстрация. Мне кажется, было очевидно, что ни Ермолаев, ни Ломако, которые по очереди пытались проявить себя на посту министра строительства, профессионально не справлялись с возложенными на них задачами. Но это ничего не меняет. Такое чувство, что, однажды попав в «колоду», из нее уже не выпадают, невзирая на уровень компетенции.

Теперь Ермолаев и Ломако объединили свой потенциал в министерстве экономического развития и промышленности. Остается только наблюдать за тем, как это повлияет на карельскую экономику.

Антонина Кябелева