Парфенчиков проведет прямую линию о голосовании по Конституции

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о том, что проведет очередную прямую линию на своей странице во «ВКонтакте». На этот раз разговор с жителями республики будет посвящен предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию.

Губернатор рассказал, что ему часто задают вопросы о том, как будет проходить голосование, безопасно ли это в ныненшней обстановке, как проголосовать тем, кто находится на самоизоляции. На все эти темы глава готов поговорить вместе с председателем ЗС РК Элиссаном Шандаловичем.

Во время прямой линии запланирована видеосвязь с экспертами, которые также дадут разъяснения по некоторым ключевым моментам. Начало трансляции 24 июня в 18 часов на странице Парфенчикова во «ВКонтакте».