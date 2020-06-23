Электричество отключат в двух микрорайонах Петрозаводска

На этой неделе в двух микрорайонах Петрозаводска сотрудники АО «Прионежская сетевая компания» будут проводить работы на объектах электросетевого хозяйства, сообщает пресс-служба мэрии. Жителей ждет отключение электричества.

Так, 25 июня с 10 до 16 часов электроэнергии не будет в Соломенном на улицах Лесопильная, Садовая, Пришвина, Прибрежная и Пролетарская (в том числе в здании детского сада №80), в переулках Крылова, Скалистый, Койкозерский и Островского.

26 июня с 10 до 16 часов будет отключено электроснабжение в микрорайоне Тепличный на улицах Парниковая, Тепличная и Огородная.