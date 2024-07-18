18 июля 2024, 14:00
Россия

Годовалый ребенок погиб на турбазе в Крыму

Следователи выясняют обстоятельства гибели маленького мальчика в российском регионе

В Крыму на турбазе погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась в селе Витино 17 июля. Взрослые оставили маленького мальчика в помещении без присмотра. В результате он запутался в проводе напольного вентилятора и умер от удушья.

СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначен ряд экспертиз. Специалисты намерены тщательно изучить обстановку в семье погибшего малыша и дать оценку воспитательному процессу. // Фото «Петрозаводск говорит»

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