18 июля 2024, 14:00
Годовалый ребенок погиб на турбазе в Крыму
Следователи выясняют обстоятельства гибели маленького мальчика в российском регионе
В Крыму на турбазе погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, трагедия случилась в селе Витино 17 июля. Взрослые оставили маленького мальчика в помещении без присмотра. В результате он запутался в проводе напольного вентилятора и умер от удушья.
СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначен ряд экспертиз. Специалисты намерены тщательно изучить обстановку в семье погибшего малыша и дать оценку воспитательному процессу. // Фото «Петрозаводск говорит»