Годовалый ребенок погиб на турбазе в Крыму

В Крыму на турбазе погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась в селе Витино 17 июля. Взрослые оставили маленького мальчика в помещении без присмотра. В результате он запутался в проводе напольного вентилятора и умер от удушья.

СК возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначен ряд экспертиз. Специалисты намерены тщательно изучить обстановку в семье погибшего малыша и дать оценку воспитательному процессу. // Фото «Петрозаводск говорит»