09 июня 2021, 20:00
Глеб Суржко впервые прокомментировал громкую отставку из правительства
Экс-председатель Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам стал новым героем программы «Лидероскоп»
Чиновник, прославившийся, прежде всего, двумя кампаниями по снижению тарифов ЖКХ, рассказал кому была не выгодна новая тарифная политика, почему жителям Карелии приходилось оплачивать аквариум директора ресурсоснабжающей организации, с какими опасностями ему приходилось сталкиваться и почему снова решил вернуться в политику.
Глеб Суржко имеет большой опыт работы в органах прокуратуры в сфере защиты прав граждан и организаций, несколько лет возглавлял юридическую службу Петрозаводского городского Совета, работал в ресурсоснабжающих организациях города, возглавлял Комплексный расчетный центр Петрозаводска. Сын известного Карельского писателя Анатолия Суржко.