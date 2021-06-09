Депутатские запросы хотят публиковать на сайте парламента

Депутатские запросы, а также запросы ЗС РК и ответы на них хотят размещать на сайте карельского парламента. С такой инициативой выступила группа депутатов Заксобрания. Новые правила поддержал комитет по госустройству, который рекомендовал принять законопроект в первом чтении.

– Мы повышаем открытость деятельности депутатов ЗС РК. Мы уйдем от дублирования, многократного повторения запросов. Это упростит нашу работу, а избиратели смогут видеть весь ее объем, – считает один из авторов инициативы Леонид Лиминчук. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что схожие положения содержатся в регламенте Государственной думы России, а также в законодательстве ряда субъектов страны.

Депутат Эмилия Слабунова напомнила, что в обращениях граждан часто содержатся персональные данные заявителей. Иногда их приходится указывать и в самом депутатском запросе. Председатель комитета Анна Лопаткина предположила, что можно воспользоваться опытом судов, которые также публикуют решения, удаляя из них персональные данные.