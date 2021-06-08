Комитет ЗС поддержал введение новых льгот для детей войны в Карелии

Как отметил председатель Комитета Алексей Хейфец, ко второму чтению законопроекта поступило 10 поправок. В ходе заседания было поддержано предложение фракции «Единая Россия» о предоставлении детям войны единовременной денежной выплаты в размере 1000 рублей. Руководитель Совета ветеранов республики Николай Черненко поблагодарил парламентариев за это решение, так как денежная выплата - это было одно из главных предложений детей войны.

Также Комитет одобрил предоставление новой льготной категории бесплатной юридической помощи.

Ряд поправок подготовили депутаты из фракций «Яблоко» и КПРФ. В частности, они касаются льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси), зубопротезирования, транспортного налога и др. Данные поправки предложено доработать совместно с органами исполнительной власти республики - произвести расчёты затрат и определить источник их финансирования. Депутат Михаил Стоцкий призвал коллег ответственно подходить к работе над поправками к законопроектам. По его словам, если парламентарии будут принимать законы без финансовых расчётов, то можно будет вернуться в 90-е годы. Тогда было принято много законов, которые не были финансово подкреплены.

Зампредседателя Комитета по здравоохранению и социальной политике Марина Гуменникова напомнила, что законопроект в Карелии устанавливает официальный статус «дети войны». «Мы сейчас готовимся к очередной памятной дате - Дню начала Великой Отечественной войны. И мы хотим, чтобы дети войны, получив статус, удостоверение и знак, получили еще пусть небольшую, но материальную поддержку», - сказала Марина Гуменникова.

Как подчеркнул спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович, меры поддержки детей войны, предусмотренные в законе, будут совершенствоваться и в дальнейшем, с учетом возможностей бюджета республики.

Проект закона во втором чтении и поправки к нему депутаты рассмотрят 18 июня на заседании Законодательного Собрания республики.

Напомним, законопроект закрепляет в республике статус «дети войны» и меры поддержки для жителей, которые родились в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. Законопроект предусматривает внеочередной прием детей войны в государственных учреждениях здравоохранения и социального обслуживания, оказание квалифицированной специализированной медпомощи в госпитале для ветеранов войн, бесплатное посещение культурных мероприятий, проводимых в государственных учреждениях культуры республики.