23 сентября 2023, 10:06
Общество

Главврача перинатального центра Евгения Тучина наградили медалью

Медик из Карелии получил награду за воинскую доблесть

Главврача Республиканского перинатального центра Евгения Тучина наградили медалью «За воинскую доблесть» I степени. Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Высокую награду вручил доктору перед строем командир полка. Евгений Тучин отправился в зону СВО и спасает жизни бойцов. Он не только делает операции, но и выносит раненых с поля боя.

Напомним, врач добровольцем ушел на спецоперацию в ноябре прошлого года. // фото: скриншот видео форум Пеликан/YouTube

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Метки: 
новости Карелии
Евгений Тучин
СВО
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