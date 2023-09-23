Главврача перинатального центра Евгения Тучина наградили медалью

Главврача Республиканского перинатального центра Евгения Тучина наградили медалью «За воинскую доблесть» I степени. Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Высокую награду вручил доктору перед строем командир полка. Евгений Тучин отправился в зону СВО и спасает жизни бойцов. Он не только делает операции, но и выносит раненых с поля боя.

Напомним, врач добровольцем ушел на спецоперацию в ноябре прошлого года. // фото: скриншот видео форум Пеликан/YouTube