Аэропорт Петрозаводска принял в этом году более 74 тысяч человек

С начала текущего года через аэропорт Петрозаводска прошли более 74 тысяч человек. Самый большой поток был в августе, сообщили в минтрансе Карелии.

- На сегодняшний день доступны семь регулярных направлений полетов. Самыми популярными сегодня являются: Москва, Калининград, Сочи и Минеральные Воды,

– отметили в ведомстве.

В сентябре аэропорт Петрозаводска обслужил ужен больше шести тысяч пассажиров. // фото: wendel moretti/ pexels.com