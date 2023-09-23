23 сентября 2023, 09:18
Аэропорт Петрозаводска принял в этом году более 74 тысяч человек
Больше всего пассажиров прошли через воздушную гавань в августе
С начала текущего года через аэропорт Петрозаводска прошли более 74 тысяч человек. Самый большой поток был в августе, сообщили в минтрансе Карелии.
- На сегодняшний день доступны семь регулярных направлений полетов. Самыми популярными сегодня являются: Москва, Калининград, Сочи и Минеральные Воды,
– отметили в ведомстве.
В сентябре аэропорт Петрозаводска обслужил ужен больше шести тысяч пассажиров. // фото: wendel moretti/ pexels.com