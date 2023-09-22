Большой район Петрозаводска в субботу останется без воды

Жильцы 30 домов на Древлянке останутся без воды 23 сентября. О предстоящем в субботу отключении сообщает РКС – Петрозаводск.

Водоснабжение отключат в 08:00 в частных домах из-за коммунальной аварии на сетях. Специалисты ПКС-Водоканал будут устранять повреждения. Предположительно работы продлятся до 20:00 того же дня.

Воды не будет в доме № 33 по улице Хейкконена, в домах №№ 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 и 27 по улице Раевского, в домах №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 и 28 по улице Линевского, в доме № 46 по улице Паустовского и в домах № 8 и № 10 по улице Сиреневой. // фото: Augenschaschlik/ pixabay.com