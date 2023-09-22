Карельское озеро искусственно заселили рыбой, прижился лишь один вид

Заселенная в 30-х годах прошлого века в Вашозеро онежская ряпушка успешно прижилась. Это выяснили ученые Института биологии КарНЦ РАН.

- Оценить, как вид стал частью экосистемы, можно не менее чем через 50 лет,

– рассказал директор Института Николай Ильмаст.

В озеро заселяли несколько видов лососеобразных, но прижилась лишь онежская ряпушка. А вот сигу закрепиться в Вашозере не удалось. Ученые предполагают, что его могли выловить еще до того, как он успел размножиться. // фото: А. Кривоноженко / ИЯЛИ КарНЦ РАН