22 сентября 2023, 19:05
Карельское озеро искусственно заселили рыбой, прижился лишь один вид
Специалисты Института биологии КарНЦ РАН изучили состояние Вашозера в Кондопожском районе
Заселенная в 30-х годах прошлого века в Вашозеро онежская ряпушка успешно прижилась. Это выяснили ученые Института биологии КарНЦ РАН.
- Оценить, как вид стал частью экосистемы, можно не менее чем через 50 лет,
– рассказал директор Института Николай Ильмаст.
В озеро заселяли несколько видов лососеобразных, но прижилась лишь онежская ряпушка. А вот сигу закрепиться в Вашозере не удалось. Ученые предполагают, что его могли выловить еще до того, как он успел размножиться. // фото: А. Кривоноженко / ИЯЛИ КарНЦ РАН