Владельцев девяти гаражей в Петрозаводске просят их убрать

Еще одну партию незаконных гаражей снесут в Петрозаводске. Владельцы еще могут убрать их сами, сообщили в мэрии карельской столицы.

Добровольно освободить самовольно занятые муниципальные земельные участки нужно до 7 октября.

Демонтажу подлежат девять объектов около дома № 40 по улице Гоголя и возле домов № 8, 42, 45 по улице Красной. // фото: DevilsApricot/pixabay.com