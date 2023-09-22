Детская олимпиада "Маленький Чемпион" во второй раз пройдет в Кеми

Детская олимпиада пройдет в городе Кемь в рамках нового проекта «Детское спортивное движение «Маленький чемпион». ГоТОвы к новым вершинам».

Участниками могут быть все желающие семьи Кемского района с детьми в возрасте от 6 месяцев до 11 лет (включительно). Начало соревнований 24 сентября в 10 часов утра в МБОУ СОШ №1 (Пролетарский проспект, дом 18).

Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Юные спортсмены Кемского района при поддержке и участии своих родителей смогут попробовать свои силы уже в 4-х видах соревнований:

- "Марафон ползунков" - соревнование по ползанию на скорость для детей от 6 до 11 месяцев включительно

- "Забег ходунков " - соревнование по ходьбе/бегу на скорость для детей от 10 месяцев до 2 лет 11 месяцев включительно

- «Полоса препятствий» - соревнования по преодолению препятствий для детей от 3 до 7 лет включительно

- «Спортивная подГоТОвка» - соревнование по выполнению некоторых испытаний (тестов) комплекса ГТО для детей от 6 до 11 лет включительно.

В рамках мероприятия желающие смогут принять участие в веселом конкурсе костюмов.

Участие в Детской Олимпиаде "Маленький чемпион" бесплатное. Вход свободный.

Фото предоставлено организаторами.