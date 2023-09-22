Жителям Карелии рассказали, какие действия коллекторов незаконны

Судебные приставы разъясняют, что при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредиторы или коллекторы обязаны действовать добросовестно и разумно. Коллекторы обязаны в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по своей инициативе сообщить должнику фамилию, имя и отчество лица, осуществляющего такое взаимодействие, наименование кредитора.

Коллекторам запрещено по собственной инициативе беспокоить должника телефонными звонками более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, а лично не более одного раза в неделю. Важно, в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника любое взаимодействие коллекторов с должниками незаконно.

Эксперты рекомендуют гражданам для подтверждения нарушений своих прав иметь:

заверенную детализацию телефонных разговоров;

скриншоты с экрана мобильных и других устройств с сообщениями от коллекторов;

аудиозаписи телефонных и личных переговоров;

копии почтовых отправлений, поступивших гражданину от коллекторов;

иную значимую информацию.

В целях оперативного и полного рассмотрения обращений Управлением, в нем рекомендуется указать:

каким образом с вами либо третьим лицом происходит взаимодействие;

номера телефонов, адреса электронной почты или аккаунты, с которых обращаются коллекторы;

кем представляются, сообщают ли свою фамилию, имя и отчество, наименование кредитора, от имени которого действуют.

УФССП России по Республике Карелия призывает граждан подходить к приобретению заемных средств ответственно и разумно, объективно оценивать свои финансовые возможности и возможные риски.