Главврач рассказала о работе БМСП в период пандемии коронавируса

Главный врач ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» Наталья Алонцева подробно рассказала о том, как организована работа в стационаре медучреждения в период пандемии COVID-19. Врач отметила, что БСМП по прежнему находится на «передовой» карельской медицины, не только обслуживая пациентов с различными патологиями, но и заботясь об их безопасности.

«Мы работаем в стационаре скорой медицинской помощи, и больные с ковидом к нам не госпитализируются. Для того, чтобы максимально обезопасить медперсонал, мы впервые учимся работать в СИЗах (средствах индивидуальной защиты), и некоторых сотрудников приходилось убеждать в этой необходимости. Особенности работы позволяют нам использовать СИЗы более длительное время, чем тем, кто работает в «красной» зоне. У нас тоже случается: в приемный покой обратился пациент, и мы выясняем, что он может быть инфицирован ковид. Тогда этот пациент помещается в отдельный бокс, все специалисты после работы с ним снимают СИЗы, и последние уничтожаются»,

- сообщила главврач.

По словам Алонцевой, сейчас в медцчреждении сведена к минимуму возможность перемещений между отделениями. Врач добавила, что родственники пациентов, находящихся в БСМП, могут быть спокойны за их безопасность.

«Снова вынуждена акцентировать ваше внимание: мы не работаем в «красной» зоне, а это значит, что работник имеет возможность выйти попить чай или по какой-то другой необходимости, сняв СИЗы. Некоторые СИЗы можно обрабатывать и использовать более длительное время и мы, конечно, это используем в своей работе. Но еще раз - все средства индивидуальной защиты, которые использовались при оказании помощи подозрительному на ковид больному, уничтожаются. Этой теме я уделила так много вашего внимания, чтобы все жители города, которые обращаются за медпомощью, либо те, у кого родные и близкие находятся в стационаре, были спокойны за свою безопасность»,

- подчеркнула Алонцева.

Она добавила, что в больнице при входе на работу всем сотрудникам измеряется температура, в а отделениях ежедневно контролируется и фиксируется в журнале самочувствие сотрудника с обязательной отметкой, не болен ли кто-то из родственников, с которыми он проживает. При малейшем отклонении от нормы медработника ждет отстранение от работы.

Наталья Алонцева затронула и темы дополнительных выплат медработников. По словам Алонцевой, выплата устанавливается за фактически отработанное время с обязательным начислением районного коэффициента к заработной плате и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: «Медицинским и иным работникам за оказание и (или) участие в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен Covid-19, и (или) лицам из групп риска заражения Covid-19, а также иным работникам, обеспечивающим условия для оказания указанной медицинской помощи, полагаются региональные выплаты. Выплаты начисляются за фактически отработанное время на оказание (участие в оказании, обеспечение условий для оказания) медицинской помощи гражданам, у которых выявлен Covid-19, и (или) лицам из групп риска заражения Covid-19. Размер выплат включает районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. В настоящее время уточнен вопрос расчета региональных выплат, которые будут выплачиваться за фактически отработанное время без привязки к факту оказания медицинской помощи (участия в оказании, обеспечение условий для оказания)».