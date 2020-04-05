Главврача Беломорской больницы обвиняют в пощечине коллеге 

В группе Беломорск во ВКонтакте активно обсуждается поведение главного врача Беломорской ЦРБ Марины Анисимовой.

Судя по выложенному в соцсетях посту, во время перепрофилирования хирургического отделения больницы произошел инцидент между главным врачом Беломорского ЦРБ и заведующим хирургическим отделением Александром Смирновым. Если верить информации, взбудоражившей жителей Беломорского района, Марина Анисимова в результате инцидента ударила Александра Смирнова по лицу.

Нам удалось связаться с одной из сотрудниц больницы, которая не присутствовала во время инцидента, но о нем наслышана. Она отказалась комментировать ситуацию, тем более по телефону, и посоветовала связаться со Смирновым. Правда, вечером 5 апреля Александр Смирнов, по ее словам, находится в больнице и делает сложную операцию.

Я свяжусь с ним, но я думаю, что он откажет вам, потому что он порядочный человек, а пост выложен без его согласия. Не нужно было этого делать, поэтому, я думаю, он не захочет с вами общаться,

- сказала моя собеседница.

Нам удалось дозвониться до главврача Беломорской ЦРБ Марины Анисимовой.

- Марина Владиславовна, можете ли вы прокомментировать инцидент со Смирновым?

- Пока не могу, - сказала Анисимова.

- Но это действительно произошло? Вы действительно ударили Смирнова?

- Не могу прокомментировать этот инцидент, - повторила главный врач.

Судя по информации в соцсетях, 3 апреля коллектив районной больницы направил в Минздрав РК обращение, в котором сообщил о неподобающем поведении руководителя и попросил принять меры.