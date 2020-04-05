Самоизоляция и 200 рублей в кармане

Сегодня в попытке остановить распространение коронавируса многие страны фактически совершают экономический суицид. Не стала исключением и Россия. Хотя количество заражённых невелико по сравнению с Европой и США, власти приняли решение ввести жёсткий карантин. Его, правда, деликатно называют «режимом самоизоляции», как будто это способно смягчить тяжесть последствий.

Как признал глава Карелии Артур Парфенчиков, ему поступают тысячи жалоб от людей, оставшихся без средств к существованию. Чиновники дают бесполезные советы: предлагают обращаться на биржу труда, в трудовую инспекцию и так далее. Но людям не на что жить уже сейчас. В этом убедился корреспондент портала «Петрозаводск говорит», пообщавшись с несколькими жительницами Карелии. Из их слов становится понятен масштаб трагедии, происходящей в Карелии, да и во всей России, в последние недели.

Евгения

Я начинающий бухгалтер на птичьих правах. Работаю в сфере услуг. Платят раз в неделю, как говорится, по факту. Как только все закрыли, у меня денежные поступления кончились.

Я не знаю, что думать. Одна с двумя детьми, работаю неофициально, в кошельке 200 рублей, а по телеку ерунду говорят. «Сидите дома…» Но мне не на что сидеть дома. Что делать-то?

Помочь мне некому. Мама моя содержит двоих маленьких детей, потому что мою сестру лишили родительских прав. Ну тысячу рублей мама мне отправит на карту, больше я просить не могу.

На той неделе я ещё кудри делала у парикмахера, а сегодня не понимаю, какой будет завтрашний день. Когда узнала, что выходные продлили до 30 апреля, одна мысль возникла: на трассу идти.

Мне 37 лет, такого никогда не было. Все-таки экономикой в такой большой стране не может управлять один руководитель.

Виктория

Ситуация такая же, как и у большинства. Приехали из деревни, 550 км от Петрозаводска. Мужу пообещали работу хорошую. Он устроился строителем, но его не оформили. Теперь на работе его отправили в неоплачиваемый отпуск. Я в декрете. Ребёнок на смеси, цены на них выросли. Раньше покупала банку смеси за 620 рублей, а стала 780. Банки хватает только на 5 дней.

Ещё и нам есть на что-то нужно. Накоплений никаких нет. У нас было отложено только на кредит и квартиру. По сути, только на апрель. Мы сейчас сделаем все выплаты, и на все про все останется тысячи две на весь месяц.

Мужу на работе последний раз выдали зарплату в начале карантина и предупредили, чтобы сильно не тратил, так как не известно, когда будет аванс. Хотя в апреле должны рассчитывать за март. Но у предпринимателя нет денег.

Анастасия

Знаете, дома сидеть с детьми - это очень здорово, особенно когда времени свободного не так много. Но вот сидеть без денег - это просто кошмар. И так жили от зарплаты до зарплаты, а теперь что?

Работаю в частном детском саду. Нас сначала отправили в отпуск за свой счёт. А потом, после второго обращения Путина, нас всех попросили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Причём задним числом. Я прекрасно понимаю свое начальство, у них кредиты, но кто о нас подумает?

И это у всех так. У меня сестра работала в одном из ресторанов. Вчера ей позвонили сотрудники, их тоже отправили в отпуск за свой счёт. Сосед работал в кафе, их сначала в отпуск отправили за свой счёт, а теперь вообще сократили: сказали, что предприятие закрывается.

Хорошо хоть дети не болеют, а то бы еще и лекарства пришлось покупать. Просто раньше была возможность детей на весну одеть, работая, а теперь одни долги.

Я просто сейчас в шоке. Попробую встать на биржу труда.

Алена

Поначалу мне казалось, что меня это не коснётся. У меня прекрасный работодатель, средствами защиты, антисептиками, всем обеспечил.

Но, к сожалению, как и большинство, я не оформлена официально. Да, это моя проблема, но в наше время сложно быть уверенным в завтрашнем дне, а на сегодняшний у меня была отличная зарплата и коллектив. Я не имею претензий к работодателю, решать вопрос законным путём не могу - работа нужна.

Сейчас я оказалась без средств к существованию. Меня не увольняли, но сказали: «Когда все закончится, возобновим деятельность, а пока – так…» То есть фактически я в неоплачиваемом отпуске. Если простым языком, то в конторе денег нет, поэтому зарплату не дали. А живу в съёмной квартире, расходы большие.

Да, у меня была «подушка безопасности», но она не рассчитана на месяц безработицы. Я уверена, большинство людей оказались в подобной ситуации, и мы совершенно потеряны.

На сегодняшний день у меня на остатке 500 рублей, и неизвестно, сколько мне с этим богатством ещё жить. Что делать? Держаться!

Елена

После декрета пришлось уйти с хорошей официальной работы, так как у ребёнка есть проблемы со здоровьем. Еще мне приходится помогать маме, у неё также много проблем со здоровьем, до пенсии ещё далго, а инвалидность оформить не успели. Мы обе без копейки за душой. Я работала неофициально, работала в сфере туризма, нас закрыли до 1 июня. Соответственно, я осталась без средств к существованию, так как наша организация не может нам выплачивать, неоткуда брать деньги. Жаловаться куда-либо я не пойду, так как рассчитываю вернуться ещё на эту работу, когда это все закончится, нет выбора у меня... Еще у меня ипотека, в каникулах ипотечных мне отказано…

* * *

Президент России Владимир Путин почему-то уверен, что сотни тысяч работодателей, которым велели оплатить внезапный отпуск работников закрытых предприятий, берут деньги из воздуха. На деле у огромного числа работодателей финансов немногим больше, чем у их сотрудников. Карантин и месячные каникулы попросту их разорили. И государство в этой ситуации должно взять на себя простое обязательство: накормить всех нуждающихся, помочь им оплатить кредиты, одеть их детей и так далее.

Но Россия так не умеет. Россия умеет прощать долги зарубежным государствам и помогать олигархам, пострадавшим от западных санкций. А самоизоляция - это ведь не санкции. Тут каждый сам за себя.

Георгий Чентемиров