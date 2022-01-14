Главу охватившей всю Россию наркоструктуры будут судить в Карелии

Уголовное дело в отношении руководителя банды наркоторговцев направили в суд Петрозаводска. В прокуратуре Карелии сообщили, что этот человек руководил преступным сообществом с территории других стран.

Синдикат создали еще в 2013 году и торговали наркотиками через интернет более чем в 30 субъектах РФ, в том числе в Карелии.

Обвиняемый находился на территории иностранных государств и направлял действия участников одного из структурных подразделений преступного сообщества.

Те, в свою очередь, располагались в различных регионах, оборудовали везде тайники, через которые и продавали запрещенные вещества клиентам.

Кроме того, обвиняемый руководил незаконной деятельностью по обналичиванию денег, полученных от торговли наркотиками.

Уголовное преследование в отношении других участников преступной группы продолжается. // Фото: xczm.org