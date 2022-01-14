Полиция Петрозаводска разыскивает предполагаемых воровок

Полиция Петрозаводска разыскивает возможных подозреваемых в краже. МВД разместило в своем паблике запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине.

На кадрах – две девушки в защитных масках. У полиции есть предположение, что девушки могут быть причастны к хищению, совершенному в торговом центре в декабре 2021 года.

Всех, кто узнал разыскиваемых, просят сообщить информацию по телефону: 8 921-018-0905.