31 декабря 2023, 13:54
Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила горожан с Новым годом
Мэр города пожелала петрозаводчанам любви и счастья
Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова поздравляет горожан с наступающим Новым годом.
«Дорогие петрозаводчане, поздравляю вас с Новым 2024 годом и Рождеством! Пусть эти зимние холодные дни будут наполнены теплом, добротой и волшебством!
Желаю, чтобы в новом году вас не покидала вера в себя, чтобы были успешными начинания, добрыми – перемены, чтобы была любовь, и здоровье не подводило. Будьте счастливы!» // Видео: телеканал Ника плюс.