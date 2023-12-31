Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила горожан с Новым годом

Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова поздравляет горожан с наступающим Новым годом.





«Дорогие петрозаводчане, поздравляю вас с Новым 2024 годом и Рождеством! Пусть эти зимние холодные дни будут наполнены теплом, добротой и волшебством!



Желаю, чтобы в новом году вас не покидала вера в себя, чтобы были успешными начинания, добрыми – перемены, чтобы была любовь, и здоровье не подводило. Будьте счастливы!» // Видео: телеканал Ника плюс.