Петрозаводчанам напомнили телефоны экстренных служб на случай ЧП

Жителям карельской столицы напомнили телефоны экстренных служб на случай угроз или внештатных ситуаций. Список с номерами опубликовал паблик Петросовета.

Куда звонить можно круглосуточно:

- УФСБ России по Карелии - 78-52-03;

- УМВД России по Петрозаводску - 02 (моб. 112-2), 78-38-79, 71-53-27;

- Единая служба спасения - 01 (моб. 112-1);

- Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска - 051;

- Дежурный ГИБДД – 715-900, 78-44-44;

- Карельская республиканская поисково-спасательная служба - 73-34-05, 73-35-16, 73-33-64;

- Скорая медицинская помощь - 03 (моб. 112-3).

В праздники работу продолжат телефоны доверия:

- УФСБ России по Карелии – 78-46-58;

- МВД по РК – 76-10-62;

- МЧС по РК – 78-28-51, 79-56-00, 79-99-99, 79-56-18. // фото unsplash.com