Глава Куркиекского поселения попросила жителей не стрелять по фонарям

В процессе онлайн-общения с жителями поселка Куркиеки на стене паблика «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!», глава сельского поселения Галина Валова высказала им встречные претензии.

Отчитавшись, что для замены освещения было закуплено 55 дорогостоящих светодиодных фонарей, и всё лето сторонней организацией велись работы по демонтажу старых фонарей и установке новых, она сообщила куркиекцам, что на многих осветительных приборах имеются следы стрельбы.

В процессе замены обнаружено большое количество снятых перегоревших фонарей со следами стрельбы по ним. Родители! Когда вы покупаете своему чаду ружье, неплохо бы сначала узнать цель покупки,

– пишет глава.

Перечислив, где еще проводятся работы с освещением и на какой стадии они находятся, Галина Леонидовна напутствовала жителей добрым советом.

Дорогие жители поселения! Так хочется, чтобы вы не писали, что взбредет в голову, а посмотрели вокруг себя: скосили траву у своих домов, убрали мусор в своих дворах, разобрали свои аварийные постройки, построили септики для себя, не складировали свой строительный мусор вокруг мусорных бачков! Как видите, у "ГОЛОВЫ" очень много вопросов к ВАМ всем. Всем добра, здоровья!!! С уважением к своим землякам, избирателям,

Глава Куркиекского сельского поселения

Валова Галина Леонидовна

Такая вот полемика "в прямом эфире".

Есть мнение, что новость сейчас пойдет гулять по всей России.