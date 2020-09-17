Глава Карелии и президент Segezha Group договорились о сотрудничестве

15 сентября в ходе рабочей встречи в Сегеже Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и Президент, Председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин обсудили вопросы развития городской и социальной инфраструктуры г. Сегежа, обменялись мнениями по актуальным проблемам теплоснабжения, договорились о совместных действиях, направленных на повышение комфорта проживания и работы в моногороде.

Михаил Шамолин проинформировал о ходе выполнения программы реконструкции действующего производства и создания новых мощностей. По его словам, на обновление существующего производства и реализацию полномасштабной экологической программы компания в течение трех лет намерена потратить 11 млрд руб.

Компания выходит в регион с рядом программ финансирования и большим количеством инициатив, чтобы превратить Сегежу в удобный современный город для проживания. Важно, чтобы люди приезжали сюда жить, развиваться и строить бизнес,

- заявил Михаил Шамолин.

Артур Парфенчиков подчеркнул высокий уровень социальной ответственности холдинга Segezha Group, отметил плодотворное совмещение интересов ключевого инвестора с интересами региона, поддержал планы компании и выразил готовность оказывать поддержку со стороны органов власти.

Без плодотворного взаимного сотрудничества мы не сумеем обеспечить людям достойное качество жизни и работы на современном производстве. Хорошо, что у нас есть взаимопонимание, синергия движения вперед. Мы договорились, что работаем по короткой дорожной карте,

- отметил он.

Артур Парфенчиков добавил, что по теплоснабжению с комбинатом уже есть конкретные договоренности, в том числе о прокладке и ремонте теплосетей. Регион, в свою очередь, возьмет на себя ремонт дорог, тротуаров и общественных пространств. По мнению Главы Республики, многое надо переформатировать, включая образование, медицину и культуру.

Со следующего года начинаем серьезный ремонт школ, продолжаем работать над реформацией районной медицины, принимаем меры по выделению квартир и стимулирующих выплат врачам,

- заявил Артур Парфенчиков. Он подчеркнул, что важно изменить в лучшую сторону инфраструктуру города, оперативно завершить программу расселения людей из аварийного жилья, создать поселки-спутники для комфортного проживания семей в своих домах.

Глава Республики также выразил благодарность Президенту Segezha Group за помощь в покупке медицинского оборудования и автомобилей скорой помощи для Сегежской центральной районной больницы.

Город конечно будет меняться. Важно, что Сегежа вошла в состав Арктической зоны. Это серьезные льготы и дополнительные возможности для развития города. Комбинат конечно тоже должен получить статус арктического резидента со всеми вытекающими возможностями,

- подчеркнул он.

В завершение встречи Артур Парфенчиков вручил Михаилу Шамолину почетный знак Главы Республики Карелия «За вклад в развитие Республики Карелия».

Сегежский ЦБК возобновил подачу горячей воды в теплосеть города 31 августа с.г. Специалисты комбината завершили ремонт сетей досрочно. Теплотехническое оборудование к зиме готово, запас топлива сформирован в полном объеме.

Несмотря на то, что гидравлические испытания подтвердили высокую степень износа тепловых сетей, все повреждения выявлены и устранены – как на городских теплосетях, так и на территории Сегежского ЦБК (ТЭЦ-1). Проведены масштабные ремонтно-восстановительные работы на коллекторах подачи горячей воды. Теплоэнергетики заменили почти 200 метров неисправного трубопровода.

С 17 сентября с.г. Сегежский ЦБК начал в городе отопительный сезон.