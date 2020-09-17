17 сентября 2020, 16:40
Общество

Два мировых судьи назначены в Петрозаводске

В Законодательном собрании РК утвердили кандидатуры двух судей для карельской столицы

В Петрозаводске назначены судьи на двух судебных участках. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Так, мировым судьей судебного участка №7 назначена Ирина Дмитриева. Срок ее полномочий составит семь лет. Мировым судьей судебного участка №15 стала Елена Карлова.

Обе кандидатуры утверждены постановлением Законодательного собрания республики, сообщили в горсуде.

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