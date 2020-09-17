Два мировых судьи назначены в Петрозаводске

В Петрозаводске назначены судьи на двух судебных участках. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Так, мировым судьей судебного участка №7 назначена Ирина Дмитриева. Срок ее полномочий составит семь лет. Мировым судьей судебного участка №15 стала Елена Карлова.

Обе кандидатуры утверждены постановлением Законодательного собрания республики, сообщили в горсуде.