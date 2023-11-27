Глава Карелии встретился с матерями и женами участников СВО

Глава республики встретился с женами и матерями участников специальной военной операции из Карелии. С близкими бойцов, погибших в зоне проведения СВО, а также родственниками тех, кто исполняет служебный долг на передовой, руководитель региона обсудил государственные меры поддержки, работу благотворительных фондов, оказывающих помощь семьям участников военной операции, и увековечивание памяти героев.

Мероприятие состоялось в преддверии Дня матери. Во встрече также приняли участие вице-премьер Правительства республики Лариса Подсадник, министр социальной защиты Ольга Соколова, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Ирина Бакунович и председатель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко.

Артур Парфенчиков отметил, что сегодня главной задачей для Правительства республики остается помощь военнослужащим и их семьям.

В Карелии организован обширный комплекс мер поддержки: это и отправка посылок с дополнительной экипировкой и оборудованием на передовую, субсидии, единовременные выплаты, гранты на открытие собственного дела, медицинское сопровождение и другие мероприятия по самым разным направлениям. Прорабатывается возможность первоочередного обеспечения квартирами семей участников СВО, проживающих в аварийных домах. Большое внимание уделяется вопросам увековечения памяти погибших бойцов.

Глава республики поддержал и новые идеи, предложенные в ходе обсуждения близкими военнослужащих. Среди них: создание садов памяти с именными карельскими берёзами павшим воинам, проработка возможности наименования новых улиц в населенных пунктах и присвоение образовательным учреждениям имен погибших при защите Отечества.

Фото: https://gov.karelia.ru

Глава Карелии поручил создать специальную комиссию по увековечению памяти военнослужащих, а также инициировать обсуждение возможных локаций для установки обелисков. Также, по мнению Главы, уже сейчас необходимо начать сбор экспонатов для будущего музея СВО: это могут быть письма с фронта, фото, личные вещи бойцов.