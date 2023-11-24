18 : 0. В Петрозаводске реализовали иллюзию выбора главы округа

Текст и фото: Антонина Кябелева

Времена, когда вокруг выборов мэра Петрозаводска бушевали страсти, а жители карельской столицы знали, что от их позиции зависит будущее города, давно прошли. С каждым разом избрание главы Петрозаводского городского округа становится все более унылым мероприятием. В этом году выборы первого лица карельской столицы и вовсе превратились в почти незаметное для большинства петрозаводчан событие. Хотя первое лицо наредкость миловидно.

24 ноября на сессии Петрозаводского горсовета депутаты выбирали главу города из двух предложенных конкурсной комиссией кандидатур – Инны Колыхматовой, которая после добровольной отставки бывшего мэра Владимира Любарского исполняла обязанности руководителя города, и Александра Паккуева, координатора карельского отделения ЛДПР.

Так как никакой интриги, кто станет новым мэром Петрозаводска, не было, журналисты негосударственных СМИ не проявляли особого интереса ни к работе конкурсной комиссии, ни к кандидатам, которые заявились на конкурсный отбор. Всего было подано девять заявок. Все прекрасно знали, что одной из тех, кто пройдет отбор, станет Колыхматова. Кто станет вторым номером, в принципе, было неинтересно, так как его незавидная участь была предрешена, а победа Инны Колыхматовой гарантирована послушным горсоветовским большинством.

Признаюсь, я тоже интереса к подготовке освобождения Колыхматовой от приставки и.о. не проявляла. Накануне сессии я узнала фамилию второго выдвинутого конкурсной комиссией кандидата и нашла в интернете его фотографию. Я заранее пришла на сессию, чтобы успеть сделать фотографию Паккуева, которой не было в моем архиве. В боковом ряду одиноко сидел молодой мужчина, похожий на Паккуева. Чтобы не ошибиться, я аккуратно попыталась выяснить у присутствующих, действительно ли это тот самый второй кандидат. Вы не поверите, но ни моя коллега-журналист, ни сотрудница администрации, ни депутат Петросовета не смогли провести опознание. Они честно признались, что никогда не видели Паккуева, да им это и не особо интересно. Фотосессия все же состоялась, так как мужчина оказался все-таки Александром Паккуевым.

Каждому из кандидатов было предложено выступить со своей программой. Правда, к тому, о чем поведали кандидаты, слово «программа» явно не подходило. Во всяком случае, мне так показалось. Если, конечно, рассуждения в стиле «Я за все хорошее, против всего плохого!» не считать конкретной программой развития города.

Инна Колыхматова поделилась откровением, что «Петрозаводск – это часть страны», а «Наша страна встретилась и сейчас стоит перед огромными вызовами». Вводная часть завершилась ссылкой на слова Владимира Путина, благодарностью в адрес республиканской власти и заверениями, что нужно оправдать ожидания людей. Дальше все пошло по накатанному сценарию. Колыхматова сказала, что нужно приводить в порядок общественные территории, ремонтировать дороги и мосты, объединять усилия, строить садики и школы, модернизировать уличное освещение, заниматься мусорной и транспортной реформой.

Единственная свежая идея, которую мне удалось уловить в потоке заезженных штампов, - это создание мобильной бригады дворников, которые призваны убирать контейнерные площадки, находящиеся на балансе у города. Бригада приступила к работе с 24 ноября. Но сама Колыхматова назвала это «паллиативным решением», то есть полумерой. Другими словами, «паллиатив» явно не дотягивал до уровня серьезной программы руководителя столичного города.

Не секрет, что в ближайшее время состоится заседание Верховного суда РК, который должен рассмотреть иск частных перевозчиков, пытающихся оспорить переход на регулируемый тариф. Петрозаводский суд уже встал на сторону шести транспортных компаний, фактически признав незаконным выдавливание их с городских автобусных маршрутов. Если решение устоит в Верховном суде РК, то это будет означать полный крах реализуемой в Петрозаводске "транспортной реформы", благодаря которой удалось привлечь компанию «Транс-Балт» с новыми автобусами, которые курсируют по трем петрозаводским маршрутам. Инна Колыхматова заметила, что проблема транспортного сообщения для жителей отдаленных районов сегодня решена.

«Есть проблемы и с транспортной реформой. У нас впереди суд со старыми перевозчиками. Но здесь очень важно понимать, как двигаться, очень важно, что мы чувствуем поддержку петрозаводчан»,

- сказала Колыхматова.

Понимают ли в мэрии, как будут выходить из крайне щекотливой ситуации, если частные компании выиграют суд, она не сообщила.

Программа Александра Паккуева была построена на развитии информационных технологий. Он тоже не обошелся без прекраснодушия:

«Нам нужен город будущего, в котором люди захотят жить. Сегодня в век информационных технологий, это будущее уже пришло. Стоит только оглянуться вокруг».

Паккуев объяснил, что речь идет о вызове такси через интернет, о возможности дистанционно записаться на прием в поликлинику, оплатить из дома ЖКУ. Он вспомнил о сервисе «Умный транспорт», позволяющем отслеживать движение городских троллейбусов и некоторых автобусов. Паккуев предложил превратить Петрозаводск в «цифровую столицу», он говорил об «умных остановках», «зеленой волне» для автомобилистов, «умных счетчиках», «умном освещении» на пешеходных переходах, «умных мусорных контейнерах», снабженных датчиками, измеряющими уровень наполнения.

В общем, Паккуев тоже выбрал несложный «программный продукт», ограничившись перечислением современных информационных технологий.

Откровенно говоря, уровень вопросов депутатов и их короткие несвязные выступления вполне соответствовали качеству представленных кандидатами программ. Безразличие, апатия и равнодушие – эти слова наиболее точно характеризовали атмосферу, которая, на мой взгляд, царила на сессии. Разве что депутат Артем Косяченко несколько развеселил присутствующих.

«Если вам сегодня все же повезет по итогам голосования, прошу принять мои пожелания успехов и удачи в будущей работе»,

- в качестве «вопроса» сказал Косяченко.

Но не повезти Колыхматовой не могло априори. Не для этого в карельской столице отказались от прямых выборов. В тайном голосовании принял участие 21 депутат. Для победы нужно было набрать минимум 15 голосов.

За Колыхматову проголосовали 18 депутатов, за Паккуева - никто.

Трое депутатов были «против всех». Со счетом 18:0, фактически «всухую», Колыхматова победила. Но сказать, что победа досталась в нелегкой борьбе, язык не поворачивается.

К безусловным плюсам нового главы Петрозаводского городского округа относится то, что она обладает яркой внешностью, доброжелательна, умеет говорить, не заглядывая в заранее подготовленный текст. Она органично встроена в команду губернатора и вряд ли рискнет проявить несогласованную инициативу. Насколько эти качества окажутся полезными для города и горожан, покажет время.