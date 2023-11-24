Названо имя нового главы Петрозаводска

24 ноября на сессии Петросовета путем тайного голосования избрали нового главу Петрозаводска. На сессии присутствовало 22 депутата из 28. Для победы кандидату необходимо набрать минимум 15 голосов.

Перед голосованием выступили кандидаты на пост главы столицы Карелии. Инна Колыхматова, которая временно исполняет обязанности мэра, рассказала о том, что нужно решать проблемы с мусором, расселять аварийное жилье, продвигать транспортную реформу, обустраивать общественные территории.

Александр Паккуев свое выступление построил на идее развития цифровых технологий. Он затронул проблему перегруженности городских дорог, заметил, что помимо развития сервиса «Умный транспорт» нужно переходить к созданию «умных остановок» и «умному освещению» на пешеходных переходах.

В итоге, за Колыхматову оказались 18 депутатов, Паккуев набрал 0 голосов, трое выступили против всех. Всего выдали 21 бюллетень. Таким образом, руководить городом будет Колыхматова.

Ранее из восьми претендентов конкурсная комиссия оставила лишь двоих - Инну Колыхматову и Александра Паккуева. // фото «Петрозаводск говорит»