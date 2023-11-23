Почти десять миллионов готовы потратить власти Карелии на свою охрану

На охрану здания №19 на проспекте Ленина в Петрозаводске готовы потратить 9 миллионов 936 тысяч рублей. Это следует из документации на сайте госзакупок.

Среди требований к победителю аукциона, который займется охраной здания администрации руководства республики, обеспечение круглосуточного пропускного режима, группа быстрого реагирования с оружием и спецсредствами, психологическая устойчивость сотрудников к провокациям, опрятность и вежливость. При этом группе реагирования отведено 7 минут, чтобы прибыть по вызову.

Заявки на аукцион принимают до 1 декабря. // фото «Петрозаводск говорит»